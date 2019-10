Minacciata dal fratello con un pugnale, intervengono i Carabinieri

PESCOLANCIANO – Lite in famiglia, intervengono i Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Pescolanciano conclusioni indagine, a seguito denuncia presentata da una donna riferendo che dopo una lite in famiglia veniva minacciata dal proprio fratello con un coltello. Immediatamente i militari dell’Arma si attivavano recandosi presso l’abitazione dell’uomo, dove da controlli veniva rinvenuto e sequestrato un pugnale di grosse dimensioni irregolarmente detenuto. L’uomo è stato deferito all’A.G. per il reato di minaccia nei confronti della sorella.