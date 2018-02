Minibus centrato da un oggetto in galleria, tragedia sfiorata al bivio per Pescolanciano Protagonista la squadra di volley under 14 dell’Agnone. Illese le otto ragazze. Determinante la prontezza di riflessi dell’autista

PESCOLANCIANO – Tragedia sfiorata ieri sera lungo la statale 650 nella galleria “Sella Venditto” nei pressi dello svincolo per Pescolanciano. Un minibus con a bordo otto ragazze tutte tra i 12 e 14 anni, appartenenti alla società di volley del Caseificio Di Nucci Agnone, mentre viaggiava in direzione Vasto è stato centrato sul parabrezza da un oggetto staccatosi presumibilmente da una parete della galleria. Determinante la prontezza di riflessi avuta dal conducente, il coach Francesco Maiorana, che ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato intorno le ore 20,00. Illese le ragazze che facevano rientro da Isernia dopo aver disputato una gara di volley under 14. Il mezzo (come mostra la foto), un Ford Transit, ha subito danni sulla parte laterale del parabrezza, lato guida, che tuttavia ha retto al forte impatto.

