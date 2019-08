Minibus coinvolto in un incidente, occupanti estratti dai Vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta, alle ore 23 circa del 14 Agosto, sulla SS 87 al km 124, bivio per Vinchiaturo, per un incidente stradale che ha coinvolto un minibus con quattro persone a bordo. Sul posto il personale ha dovuto utilizzare attrezzature specifiche per riuscire a liberare dalle lamiere i passeggeri. Il personale sanitario del 118, per due persone non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre per un’altra è stato disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Anche l’autista veniva medicato e stabilizzato sul posto e poi condotto per accertamenti in ospedale. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri che hanno proceduto ai rilievi stradali del caso.