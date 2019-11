Minibus sulla mulattiera, dalla Regione arriva l’«ok». Magnacca: «E’ la dimostrazione che si può fare buona politica»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Il miracolo questa volta è riuscito, nonostante ci fossero di mezzo ben due Regioni e altrettante Province. Ad annunciare quella che è sicuramente una buona notizia per l’Alto Molise e Alto Vastese è il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, che evidentemente in queste settimane non è stato con le mani in mano, ma ha pressato chi di dovere nelle sedi opportune. In mancanza di tale attesa autorizzazione la mulattiera, cioè la ex statale Istonia, sarebbe stata nuovamente interdetta al traffico degli autobus nel periodo invernale, costringendo i pendolari ad un assurdo giro del mondo per raggiungere le scuole di Agnone.

«Dal 2 dicembre 2019 e fino al 31/03/2020, il trasporto scolastico effettuato dalla ditta Autoservizi Cerella srl, per gli studenti di Castiglione/Schiavi e Castelguidone, verrà effettuato mediante l’impiego di due minibus resi necessari per il transito sulla ex statale 86 nel periodo invernale». Spiega infatti il primo cittadino, che aggiunge: «Si chiude positivamente la richiesta dell’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino (CH), che da diversi mesi è stata parte attiva, in particolare nella persona del Sindaco, che nelle opportune sedi regionali, ha richiesto tale servizio».

«In questa vicenda, – continua Magnacca – voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sottosegretario della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis, il dirigente del servizio Trasporti e Mobilità, Tobia Monaco, i vari assessori e collaboratori investiti indirettamente, che si sono adoperati, ciascuno per quanto di competenza, nell’implementazione della soluzione proposta. Ringrazio l’ingegner Giuseppe Silvestri, Amministratore Unico della ditta Cerella srl, il quale mantenendo fede all’impegno preso, è riuscito a trovare la disponibilità di un ulteriore minibus, all’interno della complessiva strategia di riordino delle linee di trasporto locale, riuscendo così ad aggiungere un servizio utile e necessario per gli studenti dell’Alto Vastese, che frequentano gli istituti superiori di Agnone. Ringrazio anche il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, il funzionario tecnico della Provincia, i quali hanno lavorato per garantire il transito nei mesi estivi e autunnali, realizzando i necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla statale ex 86. Ho avuto rassicurazioni, – aggiunge il primo cittadino di Castiglione – circa un costante e futuro impegno finanziario, circa la messa in campo di ulteriori interventi atti e rendere più sicura l’arteria provinciale, sperando di arrivare ad una soluzione definitiva e duratura nel tempo. Ho avuto il piacere in questi mesi, di dialogare con persone che hanno ben compreso le difficoltà che vivono i cittadini, gli studenti e i pendolari, legate soprattutto ad una situazione viaria carente delle strade provinciali. Hanno raccolto la mia istanza in maniera positiva e esaustiva, come non succedeva da tanto tempo. Questa è la dimostrazione che la buona politica la si può fare, con impegno e con passione, così da ottenere buoni risultati per il bene della comunità».

Francesco Bottone