Ministri straordinari dell’eucaristia, iniziato il corso di formazione

TRIVENTO – È iniziato oggi, sotto la direzione del Vicario Episcopale per la Liturgia, Mons. Luca Mastrangelo, il corso di formazione 2018 per i nuovi Ministri Straordinari dell’Eucaristia. Gli incontri si tengono presso il Seminario di Trivento ogni sabato alle ore 15.30 dal 14 aprile al 19 maggio 2018. Presenti candidati, designati dai parroci, di Castiglione Messer Marino, Belmonte del Sannio, Roccavivara e Castropignano. Gli incontri saranno tenuti da Mons. Luca Mastrangelo, Don Francesco Martino, per quello che concerne il ministero verso i malati, ed altri relatori con i seguenti programmi:

1. Il ministero straordinario della comunione: identità e funzioni, relatore Mons. Luca Mastrangelo, 14 aprile 2018.

2. Il Mistero Eucaristico, 21 aprile 2018

3. L’Eucaristia fonte del servizio e della testimonianza della Carità, sabato 5 maggio.

4. La condizione psicologica del malato e della sua famiglia: come stare accanto al malato, relatore Don Francesco Martino, 12 maggio 2018.

5. Il ministero straordinario della comunione: indicazioni pratiche per l’esercizio di questo servizio, 19 maggio 2018.

“Oggi più che mai questo ministero è importante e decisivo per assistere spiritualmente, – spiegano dalla curia – garantendo loro Gesù Eucaristia a domicilio, i molti anziani e malati impossibilitati ad uscire dalle loro case della diocesi di Trivento , per non far mancare loro il pane del cammino spirituale e il sostegno alla loro condizione di fragilità, a fronte della forte diminuizione del clero, costituendo il tramite di unione e di raccordo tra questi nostri fratelli sofferenti e il parroco e la comunità cristiana. È un ministero di servizio e di dono, di carattere temporaneo, a cui possono accedere i fedeli laici fino a 75 anni”.