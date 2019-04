Minore molisano in overdose da droghe pesanti, denunciato lo spacciatore

Gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso, a seguito di indagini approfondite, hanno individuato e denunciato, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, un pregiudicato della provincia di Campobasso, di anni 23. Tra i clienti dell’uomo, risultano esservi diversi minorenni, provenienti in particolare dai paesi limitrofi al capoluogo molisano. Uno di loro, colto da malore è stato trasportato d’urgenza all’ Ospedale Cardarelli di Campobasso, ove all’esito degli accertamenti medici, è risultato essere in overdose da droghe pesanti e sostanze alcoliche.

Gli operatori della Squadra Mobile, inoltre, hanno denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato L.M., 59 anni, tossicodipendente, residente a Termoli. L’uomo, in data 1 aprile u.s. si era reso responsabile del reato di furto su autovettura. Lo stesso, approfittando della distrazione della proprietaria del veicolo, parcheggiato in una delle vie del centro storico di Campobasso, ha asportato dall’abitacolo la borsa della donna, all’interno della quale erano custoditi carte di credito, documenti e denaro contante. Grazie agli accertamenti svolti nell’immediatezza, è stato possibile risalire all’autore del reato e recuperare la refurtiva.