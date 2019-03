Miracolo a Poggio Sannita: da un’ora è tornata l’acqua corrente nelle abitazioni

POGGIO SANNITA – Dopo più di tre giorni settantadue ore l’acqua è tornata a scorrere dai rubinetti nelle abitazioni di Poggio Sannita. Da qualche ora, intorno alle ore 16, l’erogazione di acqua corrente è stata ripristinata e la situazione va dunque normalizzandosi dopo tre lunghi giorni di grave crisi idrica. Il sindaco Giuseppe Orlando, visto che l’allarme è ormai rientrato, ha informato la cittadinanza che domani le scuole di Poggio Sannita saranno regolarmente aperte. Le stesse erano state chiuse oggi proprio a causa della mancanza di acqua. Passata dunque la fase critica, restano in paese le polemiche per una situazione inaudita e considerata gravissima. Intuibili i disagi cui sono andati incontro le famiglie del paese, parzialmente alleviati grazie all’intervento dei soliti Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che hanno rifornito di acqua, sia pure non potabile, l’acquedotto del paese. Intanto sarà la Procura a fare piena luce sull’accaduto, sui presunti ritardi negli interventi di riparazione e sulle eventuali responsabilità omissive. Infatti il sindaco ha formalizzato un esposto-denuncia contro ignoti proprio in relazione alla mancanza di acqua andata avanti per tre giorni consecutivi.