Mitigazione rischio frane: fondi anche per Borrello e Monteferrante

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in qualità di Commissario Straordinario Delegato al Dissesto Idrogeologico ha provveduto a dare attuazione ai disposti del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nello specifico si tratta di risorse economiche per complessivi € 4.478.974,87 da destinare alla progettazione, sino al livello esecutivo, di interventi di mitigazione del rischio da frana e di mitigazione del rischio alluvionale.

Le risorse programmate discendono dal “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” istituito presso il Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 al fine di permettere alle Amministrazioni periferiche proponenti di dotarsi di un parco progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili.

Come statuito nel medesimo Decreto n. 6 sono stati individuati quali soggetti attuatori delle opere di mitigazione del rischio da frana, relativamente alla sola progettazione esecutiva, i Comuni nei cui territori ricadono gli interventi programmati.

Si procederà subito alla sottoscrizione delle Convenzioni di finanziamento con i soggetti Attuatori individuati, al fine di dare il rapido avvio alle procedure per la progettazione, sino al livello esecutivo, degli interventi di mitigazione programmati.

Sarà invece demandato al Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti il coordinamento delle attività di progettazione, sino al livello esecutivo, relativamente agli interventi di mitigazione dal rischio alluvioni attraverso il ricorso ai Servizi dei Geni Civili regionali, competenti territorialmente, individuati quali soggetti attuatori delle citate progettazioni, in virtù dei disposti di cui alla L.R. n. 36/2015, allegato A.