Moda, marchio Marcobologna in licenza per 5 anni a Modaimpresa 

ISERNIA – Il Marchio Marcobologna in licenza per 5 anni a ModaImpresa, azienda molisana fondata nel 2015 da alcuni lavoratori ex Ittierre, guidati dal manager Romolo D’Orazio. La casa milanese degli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna ha concesso l’uso del brand per la produzione e distribuzione delle collezioni abbigliamento ed accessori, in tutto il mondo.

“Abbiamo scelto ModaImpresa – hanno scritto in una nota Giugliano e Bologna – perche’ l’azienda di Isernia possiede un know how consolidato per lo sviluppo di progetti made in Italy, alto di gamma. Il management ci ha dato prova di grande visione strategica in un’ottica di consolidamento e crescita del brand”. ModaImpresa, nata da un progetto di autoimprenditorialità di 20 lavoratori in mobilità, ha appena concluso un aumento di capitale portato a circa 500mila euro. Poche settimana fa l’azienda molisana, ha concluso un altro accordo di licenza con il marchio Nolita.