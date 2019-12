Molisani a Roma, ministro per il Sud sarà in visita in alto Molise Giuseppe Provenzano ha incontrato una delegazione proveniente da Agnone

ROMA. Capracotta, Agnone e Termoli saranno le prossime tappe (presumibilmente il 20 gennaio 2020, ndr) del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. E’ quanto trapela dall’incontro svolto nel pomeriggio a Roma a seguito della manifestazione organizzata dal Soa e da vari comitati civici nati a salvaguardia degli ospedali molisani. Tra gli altri, a prendere parte all’incontro Caterina Cerroni del Pd, don Francesco Martino, Giovanni Di Nucci, primario del reparto di Medicina del ‘Caracciolo’, Laura Venittelli, ex deputata Pd. Tra i temi affrontati quelli della sopravvivenza dei piccoli ospedali cancellati dal nuovo Pos. “La prima cosa da fare – ha detto il ministro – è stralciare quel documento”.

