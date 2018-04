Molise caput mundi… al costo di qualche milione di euro

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Vuoi vedere che spostare le elezioni regionali in Molise non è stata proprio una cattiva idea? Da Agnone ed Isernia le ultime news per la formazione del governo. Da una regione che non esisteva ad ombelico d’Italia. Marketing territoriale involontario, costato un paio di milioni di euro, ma che nessuna promozione turistica sarebbe stata capace di fare meglio».

La riflessione ad alta voce è di Enzo Fangio, consigliere comunale di Castiglione Messer Marino. Come dargli torto?