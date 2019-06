Mondiali di calcio femminile: Daniela Sabatino parte titolare. La bomber nata ad Agnone e originaria di Castelguidone in campo dal primo minuto.

L’appuntamento con il Mondiale di calcio femminile è per oggi pomeriggio alle ore 18, quando l’Italia scenderà in campo contro la Giamaica per la seconda gara del Girone C. Una gara importante che potrebbe regalare alle azzurre il primo posto in solitaria del girone, in virtù del 3-2 dell’Australia al Brasile ieri sera. Prime del girone e con un piede negli ottavi di finale. Ma lo scoglio da superare sono le atlete della Giamaica.

Secondo le indiscrezioni dell’ultima ora la formazione dell’Italia sarà rimaneggiata, con la bomber Daniela Sabatino che dovrebbe partire da titolare a differenza della prima partita di esordio.

Queste le probabili formazioni:

Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, A. Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, C. Swaby; Matthews, Shaw, Carter. A disposizione: Jamieson, McClure, Adamolekun, Asher, Brown, Cameron, Campbell. Grey, Hudson-Marks, Patterson, Shim, Silver. Allenatore: Menzies

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatino. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Giacinti, Tarenzi. Allenatore: Bertolini