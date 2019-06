Mondiali di calcio femminile: l’Italia di Daniela Sabatino in campo contro le favorite dell’Australia

È tutto pronto per Australia-Italia, il match di debutto della nazionale al Mondiale femminile di calcio. Ecco quello che c’è da sapere sulla partita e le migliori quote per scommettere.È partita in Francia l’ottava edizione del Mondiale femminile di calcio. Dopo aver fallito la qualificazione in quattro occasioni, l’Italia torna a disputare il torneo per la prima volta dal 1999. Le azzurre hanno vinto il loro girone davanti a Belgio, Portogallo, Romania e Moldavia, collezionando ben sette successi in otto match, con una sola sconfitta rimediata contro il Belgio nell’ultima gara, quando avevano già messo in cassaforte l’accesso alla fase finale. L’Italia è inserita nel Gruppo C, insieme ad Australia, Brasile e Giamaica. Passano alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate e le quattro migliori terze. La gara d’esordio è in programma domenica 9 giugno alle 13:00 contro la nazionale australiana, favorita per la vittoria del girone a 1.95 (segue il Brasile a 2.20, mentre l’Italia sale a 7.00). Scopriamo tutte le curiosità sul confronto, i pronostici e le quote più interessanti per puntare sul match. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI