Mondiali calcio femminile: l’Italia nella fase finale dopo 20 anni. Nella rosa anche Daniela Sabatino

Al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, nell’ultima amichevole prima del Mondiale, la Nazionale Femminile batte 3-1 la Svizzera e trova risposte confortanti a cinque giorni dalla partenza per la Francia. Nello stadio dove poco più di un anno fa contro il Belgio conquistò tre punti fondamentali per la qualificazione alla Coppa del Mondo, l’Italia mette a frutto il lavoro delle ultime tre settimane di raduno e con i gol di Aurora Galli, Cristiana Girelli e Daniela Sabatino ottiene un successo meritato contro un avversario di livello, attualmente 18° nel ranking FIFA e rimasto fuori dal Mondiale dopo aver perso lo spareggio con l’Olanda. Un buon test per la squadra di Milena Bertolini, che vola in Francia con la consapevolezza di poter dire la sua anche contro rivali del calibro di Australia e Brasile: “E’ stata una buona prestazione – il commento della Ct – ho visto una bella Italia, anche se dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e bisogna tenere alta la tensione”.

L’attesa è finita. Dal 7 giugno al 7 luglio in Francia andrà in scena l’ottava edizione del Mondiale di calcio femminile, che si è giocato per la prima volta in Cina nel 1991.

L’Italia è finita nel girone C insieme con Australia, Brasile e Giamaica. Ecco il calendario delle partite delle azzurre: Australia-ITALIA (9 giugno ore 13); Brasile-Giamaica (9 giugno ore 15.30); Australia-Brasile (13 giugno ore 18); Giamaica-ITALIA (14 giugno ore 18); Giamaica-Australia (18 giugno ore 21); ITALIA-Brasile (18 giugno ore 21).

