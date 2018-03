Monsignor Palumbo torna ad Agnone per il precetto pasquale nelle scuole

AGNONE – Inizia anche ad Agnone la preparazione della Pasqua presso le Scuole dell’istituto D’Agnillo che interessa i plessi di Agnone, Belmonte e Poggio Sannita, in collaborazione con la Forania di Agnone. Il primo momento, particolarmente significativo, si avrà martedi 27 aprile, alle ore 18 presso la chiesa Maria Ss. di Costantinopoli per la Pasqua dei plessi delle scuole primarie e secondaria di primo grado, con l’intervento di Monsignor Claudio Palumbo e l’intervento del coro dei ragazzi e ragazze della primaria dell’Istituto e dell’Orchestra della Scuola Secondaria di primo grado, diretta dal maestro Vincenzo La Sala e dai professori di strumento musicale, che allieteranno la celebrazione alla presenza del Dirigente Scolastistico, Tonina Camperchioli, dei docenti e dei genitori degli alunni. Il secondo appuntamento il mercoledì 28 marzo alle ore 12, per la Pasqua degli studenti dell’ITIS, dell’istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico, sempre con l’intervento del Vescovo e con l’animazione degli studenti.

“Momenti molto forti e tradizionali per vivere bene le festività pasquali nello spirito e non solo nella materialità consumistica del nostro tempo” commenta don Francesco Martino.