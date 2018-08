Monsignor Valentinetti contro l’onorevole Bellachioma: «Affermazioni da squadrismo fascista».

Duro affondo dell’arcivescovo di Pescara sulle dichiarazioni rese dall’esponente abruzzese della Lega.

Monsignor Tommaso Valentinetti (a destra nella foto in alto, ndr) ha definito «affermazioni da squadrismo fascista» le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dall’onorevole Giuseppe Bellachioma in seguito alla iscrizione nel registro degli indagati del Ministro dell’Interno Matteo Salvini in relazione alla vicenda della nave di profughi Diciotti. Il ministro è indagato per sequestro di persona e altri reati. Il vescovo di Pescara ha lanciato le sue accuse oggi pomeriggio a Castelguidone nell’ambito di un convegno della Caritas diocesana di Trivento sul tema delle migrazioni al quale ha preso parte il presidente nazionale della Caritas, il cardinale Francesco Montenegro. Il parlamentare della Lega, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un post su Facebook rivolto ai magistrati: «Se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa, occhio».