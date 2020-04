Montazzoli: Protezione civile distribuisce mascherine a tutta la popolazione

MONTAZZOLI – «L’amministrazione comunale di Montazzoli da domani provvederà alla distribuzione a domicilio delle mascherine di protezione da virus. Le mascherine verranno recapitate direttamente a casa vostra dai volontari di Protezione civile incaricati dal Comune».

E’ quanto spiega in una nota alla cittadinanza il sindaco Felice Novello.

«Il kit è formato da una mascherina in cotone, con apposita tasca per il filtro, e da due filtri in TNT (tessuto non tessuto). – spiega il primo cittadino – Le mascherine servono per creare una barriera che impedisce la penetrazione di fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Proteggono dalla trasmissione del coronavirus sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca di persone non infette. Occorre precisare che le mascherine anti virus in cotone con filtro in TNT sono dispositivi realizzati per la popolazione e non adatte al personale sanitario o a chi assiste persone contagiate: in questo caso occorre munirsi di maschere con filtri. Ci teniamo quindi a precisare che le mascherine fornite non sono un dispositivo medico».

Seguono delle indicazioni alla popolazione:

COME INDOSSARE LA MASCHERINA

Prima di indossarla, lavatevi bene le mani. Verificate il corretto orientamento della mascherina e indossatela in modo da coprire bene la bocca e il naso e assicurarne l’aderenza per minimizzare gli spazi tra il viso e la maschera.

COME LAVARE LE MASCHERINE ED I FILTRI

Le mascherine fornite possono essere lavate in acqua e stirate.

Anche i filtri possono essere lavati in acqua ma non devono essere stirati in nessun caso, per non danneggiare il tessuto in TNT. Possono essere lavati fino a 8/10 volte. Se vengono utilizzate per lavoro, quindi vengono indossate per 8 ore consecutive o più, si consiglia di disinfettarle ogni sera.