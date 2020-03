Montazzoli, il sindaco: «Il virus si sta muovendo in mezzo alla nostra comunità, state in casa»

MONTAZZOLI – «Cari Montazzolesi, scrivo queste poche righe per informarVi di ciò che non avrei mai voluto, ho avuto conferma dalla Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto di un caso positivo di Covid-19 nel nostro Comune. Vi voglio rassicurare che la stessa ASL, ha già attivato tutti i protocolli dovuti. Il Virus è purtroppo invisibile e si sta muovendo anche in mezzo alla nostra comunità. Io e la mia amministrazione siamo e saremo a completa disposizione di tutti i montazzolesi, ma da soli, senza la Vostra collaborazione non possiamo arrestare questo nemico silenzioso e pertanto vi esorto ancora una volta a uscire da casa solo ed esclusivamente per motivi urgenti e non rinviabili. Se tutti insieme rispettiamo questa semplice regola andrà tutto bene».

Il sindaco di Montazzoli, Felice Novello, lancia l’ennesimo appello ai suoi concittadini dopo il caso positivo accertato dalla Asl.