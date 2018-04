Morì sulla provinciale, tecnici della Provincia assolti

(ANSA) – LARINO (CAMPOBASSO), 23 APR – Assolti dal Tribunale di Larino dall’accusa di omicidio colposo due tecnici della Provincia di Campobasso, imputati per la morte della ventiduenne Simona Bizzarro in un incidente stradale sulla Sp 40. La giovane, originaria di Termoli, è deceduta il 29 aprile del 2012 sulla Provinciale mentre stava tornando da San Martino in Pensilis. La sua Lancia Y si è schiantata prima contro un muretto e poi contro un’altra macchina. A seguito della morte della giovane, furono accusate di omicidio colposo quattro persone, tecnici della Provincia di Campobasso, a seguito di un esposto della famiglia della vittima che denunciò la pericolosità della strada, nel tratto tra San Martino in Pensilis e Campomarino. Il consulente del Pm, nel corso del processo giudiziario, ha sostenuto la tesi che “a determinare lo sbandamento della Bizzarro al volante dell’utilitaria potrebbe essere stato un cane che sarebbe comparso sulla carreggiata determinando l’immediato tentativo della ventiduenne di spostarsi di lato”.