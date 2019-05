Morso dal suo cane mentre è al veterinario, 15enne di Agnone finisce in ospedale

PESCARA – Un 15enne di Agnone è ricoverato all’ospedale di Pescara per le ferite riportate dopo essere stato morso dal suo cane, mentre era dal veterinario. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Paglieta (Chieti). Il giovane, insieme al padre, aveva portato il cane, un rottweiler femmina, dal veterinario, quando l’animale, dopo essere stato sedato, lo ha morso al volto. Trasportato in ospedale a Pescara, al ragazzo sono stati applicati diversi punti di sutura al volto, dopodiché è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica. La prognosi è di 25 giorni. Del caso sono stati informati i Carabinieri. In passato l’animale non ha mai dato segni di aggressività nei confronti dei padroni o di altre persone, ha tenuto a precisare a l’Eco online il papà del 15enne.