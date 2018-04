Morta per overdose, un arresto in Abruzzo

ANSA) – PESCARA, 14 APR – I Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno arrestato un 46enne pescarese dopo le indagini avviate nei mesi scorsi a seguito della morte per overdose dello scorso 28 settembre, di una ragazza del posto. L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10 al Comando Provinciale dell’Arma.