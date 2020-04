Morte Emidio Mastronardi, il ricordo del direttore scolastico Nicola Iacobone

Il direttore scolastico Nicola Iacobone invia in redazione un sentito ricordo di Emidio Vittorio Mastronardi, prematuramente scomparso nella giornata di oggi all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Al caro Emidio.

La ferale notizia della improvvisa dipartita del caro dott. Emidio Mastronardi ha suscitato in me, e in quanti ebbero il piacere di conoscerlo e frequentarlo, sentimenti di profondo cordoglio e tristezza.

Sembra impossibile, eppure, silenziosamente, quasi in punta di piedi, Emidio, sei andato via, creando un profondo vuoto, che il tempo difficilmente riuscirà a lenire.

In questo momento è il cuore che vibra per l’emozione, è l’umano che piange e soffre per la dipartita di una persona intelligente, laboriosa, generosa, coerente nei suoi principi morali, etici, religiosi, la cui vita ha avuto sempre un filo conduttore: l’amore verso la famiglia, il lavoro, il prossimo.

Alla tua famiglia, amico caro, hai saputo promuovere e sviluppare il senso religioso della vita offrendo quei modelli ineguagliabili di onestà, di saper vivere, di generosità, di sevizio che tu sentivi quale imperativo categorico e quale dovere e norma di vita.

Funzionario integerrimo, grazie alle tue particolari doti umane e professionali, hai saputo raggiungere i gradi più alti della Pubblica Amministrazione riscuotendo sempre stima, fiducia e massima considerazione, poiché tutti apprezzavano la tua limpida, cristallina onestà, le tue capacità, la tua riservatezza e, soprattutto, le tue elevate qualità professionali.

In questo tuo fecondo operare, affrontando sacrifici, sei stato sempre affiancato dalla tua amata e brava consorte insegnante Teresa, verso la quale, in questo triste momento va il più sincero e affettuoso cordoglio, esteso ai cari figli Gemma e Mario e a tutti i familiari.

Nicola Iacobone