Morto nelle Foibe, Comune di Agnone scopre targa in memoria di Liberantonio Totaro

AGNONE. Promessa mantenuta. Il 4 novembre prossimo, nell’anniversario della festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Agnone scoprirà una targa in memoria del sacrificio del carabiniere Liberantonio Totaro, trucidato nel 1945 nella Foiba di Zavni, foresta Tarnova in Slovenia. La cerimonia avrà luogo lunedì 4 novembre, in Piazza Unità d’Italia a partire dalle ore 15,30. A prendere parte all’evento, oltre il primo cittadino di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio e il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale Carlo Cerrina. Il 10 febbraio del 2014, presso il Senato della Repubblica italiana, alla presenza del presidente della Repubblica e dei presidenti di Senato e Camera, il carabiniere agnonese fu insignito della Medaglia al sacrificio per la Patria. In quell’occasione a ritirare il riconoscimento il pronipote Gianluca Saia, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri.