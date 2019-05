Moto contro auto nel Chietino, perde la vita un motociclista

(ANSA) – ORTONA (CHIETI), 17 MAG – Un uomo ha perso la vita poco fa in un incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un’auto.

Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l’elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.