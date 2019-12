Il Movimento per la difesa delle zone interne torna in trincea La seconda conferenza a Villa Santa Maria il giorno 13 dicembre alle ore 16 presso il Centro Culturale in via Roma

VILLA SANTA MARIA – Il Movimento per la difesa delle zone interne organizza la seconda conferenza a Villa Santa Maria il giorno 13 dicembre alle ore 16 presso il Centro Culturale in via Roma. Il primo incontro è stato realizzato presso la sala conferenze del Santuario di Santa Maria del Canneto (Molise) il 13 settembre scorso. «Il programma del Movimento – spiega il coordinatore Domenicangelo Litterio – è quello di organizzare una terza conferenza in territorio aquilano nel prossimo mese di marzo, in modo da costruire una trincea di difesa, dal Matese al Gran Sasso, e determinare il cambiamento della politica che arresti lo spopolamento e restituisca agli abitanti dei Comuni interni e montani il diritto di vivere con dignità nei paesi dove sono nati. Il Movimento presenterà una breve sintesi delle proprie ricerche e riflessioni, integrate dai contributi pervenuti nella conferenza di Canneto e cercherà conferme e soluzioni agli amministratori invitati; a tutti gli amministratori ai vari livelli di rappresentanza, dei Comuni, delle Province e della Regione». La conferenza sarà moderata da Antonella Golino, sociologo Centro ArIA, Università del Molise. Contatti: internoeoltre@pec.it – internoeoltre@gmail.com – 338 6895223

