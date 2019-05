Mucca in pericolo necessita di cure veterinarie, tratta in salvo dall’elicottero dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Isernia impegnati oggi nel recupero e salvataggio di una mucca in località Colle Rotondo nel comune di Sesto Campano (IS) in una zona impervia. La mucca, dopo il parto naturale, non è riuscita più a tornare a valle e aveva urgenza di cure mediche. I Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Venafro hanno creato una area libera intorno per poter far intervenire l’elicottero del Corpo che è arrivato dal Nucleo di Pontecagnano (SA). Contemporaneamente un’altra squadra di Vigili del Fuoco proveniente dalla sede Centrale di Isernia a valle è rimasta in attesa dell’elicottero. Alle operazioni ha partecipato anche un veterinario di Presenzano (CE) per sedare l’animale e per le cure del caso.