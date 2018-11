CASTIGLIONE MESSER MARINO – Mucche da schivare e voragini da evitare: la “mulattiera” si candida per un percorso rally.

Le piogge dei giorni scorsi hanno peggiorato, se solo fosse possibile, la situazione viabilità nell’Alto Vastese e Alto Molise. La strada alternativa per raggiungere Agnone dopo la chiusura del ponte Sente, la vecchia statale Istonia, ribattezzata “mulattiera” dai residenti, somiglia sempre di più ad un percorso da rally. Gli automobilisti che l’hanno percorsa in queste ore hanno dovuto schivare le mandrie di mucche che percorrono la sede stradale rappresentando un intuibile pericolo. E oltre a schivare le vacche bisogna stare attenti alle buche che, piene di acqua piovana, ingannano gli automobilisti. Insomma, più che una mulattiera, si tratta di un vero e proprio percorso da rally. E qualcuno ipotizza che quel percorso possa davvero essere inserito nei circuiti adatti alle gare di rally. Se non altro si trasformerebbe il disagio di avere una strada dissestata in una opportunità.