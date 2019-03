Mulattiera, al via gli interventi di messa in sicurezza. Matticoli: «Promessa mantenuta»

BELMONTE DEL SANNIO – Mike Matticoli è stato di parola: «I primi di marzo partiranno i lavori sulla mulattiera», ha detto nei giorni scorsi il consigliere provinciale di Isernia e così è stato. Sono iniziati infatti oggi i lavori di messa in sicurezza del tracciato malmesso della ex statale Istonia, quella che collega l’Alto Vastese, da Castiglione Messer Marino, e l’Alto Molise, verso Agnone passando sul territorio comunale di Belmonte del Sannio. Si tratta di interventi di messa in sicurezza che riguarderanno solo la posa di barriere di protezione ai lati della carreggiata e dell’asfalto sui tratto più ammalorati. Le frane, quelle storiche, resteranno lì dove sono perché la dotazione finanziaria è assolutamente insufficiente. Già nei giorni scorsi è iniziata la posa di nuovi guardrail nel tratto abruzzese della “mulattiera” e con l’avvio dei lavori di questa mattina sull’altro versante, quello molisano, si intravede la luce fuori dal tunnel dell’isolamento territoriale e stradale per le zone di confine tra Abruzzo e Molise. Inoltre l’apertura dei cantieri sul vecchio tracciato della statale Istonia, che secondo le dichiarazioni del presidente della Provincia, Lorenzo Coia, dovrebbero durare meno di un mese, si riaccende la speranza anche degli studenti del Chietino che raggiungono ogni giorno le scuole di Agnone. In base ad un accordo tra due regioni e due province, Molise, Abruzzo, Isernia e Chieti, sul vecchio tracciato della statale è stato autorizzato il passaggio di minibus, in grado di trasportare gli scolari ad Agnone evitando loro di fare il giro del mondo per Schiavi di Abruzzo, scendendo sulla fondovalle Trigno e risalendo per la Verrino. L’accordo però era subordinato alla realizzazione di minimi interventi di messa in sicurezza, perché il tracciato da rally della mulattiera non era affrontabile nemmeno con un minibus. Tra un mesetto, dunque, quando la mulattiera sarà tutta asfaltata, i minibus potranno finalmente transitare e raggiungere in tempi accettabili le scuole di Agnone.