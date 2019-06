BELMONTE DEL SANNIO – Mulattiera aperta anche agli autobus: la proposta è ferma in Regione Molise. L’ente dovrebbe autorizzare la Provincia di Isernia ad utilizzare le economie derivanti dai primi interventi di messa in sicurezza della ex statale Istonia per il completamento dei lavori. Ma mentre in Molise cincischiano, bloccati dalla macchina burocratica, qualche timido segnale positivo si registra dal versante abruzzese. E’ stata consegnata, infatti, l’ipotesi tecnica di variante al progetto di messa in sicurezza sulla provinciale Castiglione-Montazzoli. A darne notizia il vicepresidente della Provincia di Chieti, Arturo Scopino. La provinciale è stata chiusa da una settima circa per permettere alla ditta incaricata di attivare il cantiere al km 5 dove, ben sette anni fa, una frana ha inghiottito una intera carreggiata. La chiusura dell’arteria di collegamento tra l’Alto Vastese e la fondovalle Sangro sta creando notevoli problemi, soprattutto ai pendolari che ogni giorni si recano a lavoro nelle aziende della zona industriale. La Provincia ha chiuso quella strada senza prima individuare un percorso alternativo. Ci sarebbe l’ormai famosa mulattiera, la ex statale Istonia, recentemente asfaltata dalla Provincia di Isernia. Ma su quell’arteria, dalla quale, passando per l’Alto Molise, si scende verso la fondovalle Sangro, vige ancora il divieto di transito per i mezzi pesanti, autobus di linea compresi. E quindi, come abbiamo documentato nei giorni scorsi, i vettori che trasportano gli operai dell’Alto Vastese sono costretti a fare il giro del mondo, arrivando addirittura a San Salvo per prendere l’autostrada A14. Due ore di viaggio, una situazione insostenibile, che presto potrebbe però arrivare ad una svolta. Sin dal primo momento i sindaci di zona hanno chiesto alla Provincia di revocare l’ordinanza di chiusura della provinciale per Montazzoli e consentire un passaggio a senso unico alternato con il cantiere in atto. Ipotesi accettata dalla classe politica provinciale, ma che necessitava di alcuni passaggi tecnici e burocratici. E ora pare che queste incombenze siano state evase. A riferirlo è il vicepresidente dell’ente, Arturo Scopino. «La variante al progetto iniziale è stata presentata – ribadisce Scopino – e tra lunedì e martedì avremo la certezza anche documentale di questo. Sono ottimista e credo che la cosa si possa fare, senza alcun problema, realizzando uno sbancamento a monte della frana che possa consentire il passaggio dei mezzi anche durante le fasi di lavorazione nel cantiere». Insomma, la Provincia di Chieti ha creato il problema, ma ora sta lavorando per risolverlo. Sembra essersi impantanata invece la proposta del consigliere comunale di Agnone, Germano Masciotra, che aveva chiamato in causa direttamente l’assessore regionale Vincenzo Niro. Masciotra aveva chiesto all’assessore di consentire il passaggio degli autobus di linea sulla mulattiera, la ex statale Istonia. Ma a quasi una settimana dalla proposta, dall’assessore Niro non si è avuto alcun cenno di riscontro, né positivo né negativo.

Francesco Bottone