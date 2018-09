Mulattiera del Sente: ok al transito dei minibus, ma stop con il maltempo

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Scortato da una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone un autobus di linea della ditta “Cerella” ha effettuato, questa mattina, un test di transito nei tratti più in dissesto della ex statale Istonia.

Presenti i tecnici della Provincia di Isernia, della Provincia di Chieti, il personale delle autolinee Cerella e la Polizia municipale di Castiglione Messer Marino.

Dopo il sopralluogo i tecnici, di comune accordo, hanno dato l’ok al transito degli autobus di linea, ma solo ai minibus, quelli da venti posti. Probabilmente, dunque, serviranno due mezzi per coprire il fabbisogno dei pendolari che dall’Alto Vastese ogni giorno si recano ad Agnone per lavoro e per motivi di studio. Il personale della ditta Cerella avrebbe voluto ottenere il permesso di circolazione per i mezzi più grandi e proprio per questo hanno fatto effettuare un test di transito all’autobus, scortato dalla pattuglia dei Carabinieri. Nonostante il mezzo non abbia incontrato particolari problemi nell’attraversare i tratti in frana i tecnici della Provincia di Isernia e di Chieti hanno optato per l’altra soluzione, quella dell’impiego dei minibus. Pare infatti che le condizioni della ex statale non siano sufficienti per consentire il transito in perfetta sicurezza ad autobus di maggiori dimensioni. L’arteria, ad una altitudine intorno ai novecento-mille metri, presenza diversi tratti in frana ed è al momento priva di barriere di protezione per lunghi tratti. Interventi di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale saranno posti in essere già nei prossimi giorni. La ditta di trasporti Cerella ha insistito sulla necessità di asfaltare i tratti in frana, anche per permettere un più agevole intervento ai mezzi spazzaneve in vista dell’inverno. Il parere dei tecnici delle due Province è stato comunque chiaro: in caso di neve la strada sarà immediatamente interdetta al traffico per motivi di sicurezza. Insomma, disco verde ai minibus, ma solo quando c’è il sole. In caso di neve il trasporto pubblico sarà assicurato lungo il percorso più lungo, quello che passa per Schiavi di Abruzzo, la fondovalle Trigno e quella del Verrino.

