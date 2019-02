Mulattiera, Matticoli promette: «I primi di marzo inizieranno i lavori»

BELMONTE DEL SANNIO – Il beltempo è arrivato, ma dei promessi interventi di sistemazione del manto stradale sulla mulattiera nemmeno l’ombra. Lo aveva promesso nelle scorse settimane il presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia: «Appena farà bel tempo inizieranno i lavori sul tracciato della ex statale Istonia». Il beltempo va avanti da giorni, ma ruspe e operai non sono stati avvistati in quota sulla mulattiera. La foto pubblicata è stata scattata nei giorni scorsi lungo la provinciale Torrebruna-Castiglione Messer Marino, dove incredibilmente stanno asfaltando a dimostrazione di come il clima di questi giorni sia favorevole alla realizzazione di opere di sistemazione della sede stradale. Abbiamo chiesto conto del ritardo al consigliere provinciale delegato alla viabilità, Mike Matticoli. L’amministratore, puntuale e preciso, ci ha risposto in questi termini, a questo punto impegnativi: «In teoria, secondo il codice degli appalti dovremmo aspettare il 16 marzo, in quanto i 35 giorni dalla data di aggiudicazione scadono appunto il 16 marzo, ma siccome il bel tempo ha anticipato le previsioni, stiamo organizzando una consegna d’urgenza per anticipare anche noi. Quindi presumibilmente riusciremo per i primi di marzo a consegnare i lavori e immediatamente dopo potranno iniziare». Ecco, dunque, una notizia, anzi “la” notizia: tra una settimana o poco più inizieranno i lavori di messa in sicurezza della sede stradale sulla mulattiera. Bene intesi, si farà solo l’asfalto dopo aver tappato qualche buca. Gli interventi previsti, infatti, non riguardano le frane e gli smottamenti presenti sul vecchio tracciato che collega Alto Vastese e Alto Molise. Sulla tempistica era stato chiaro sin dall’inizio lo stesso presidente Coia: in un mesetto gli interventi saranno ultimati e la mulattiera sarà completamente asfaltata e messa a nuovo. Ah, ovviamente stiamo parlando degli interventi sul tratto molisano della mulattiera. Al di qua del confine la competenza è della Provincia di Chieti, ma al momento dal presidente Mario Pupillo non è arrivata alcuna comunicazione in merito.

Francesco Bottone