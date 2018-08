Multa per cori razzisti, i Fedayn Agnone non ci stanno: “Calunnie”

AGNONE – Nessun coro razzista all’indirizzo della terna arbitrale nel derby contro il Campobasso. A chiarirlo in una nota stampa i Fedayn Agnone, gruppo storico del tifo granata. Il tutto all’indomani della multa comminata al club altomolisano e pari a 2200 euro. “Respingiamo con sdegno e disapprovazione le accuse che vorrebbero farci passare come una tifoseria razzista – esordiscono nel comunicato inviato agli organi di stampa -. A riguardo precisiamo, se ce ne fosse bisogno, che nessun componente del gruppo dei Fedayn, domenica 26 agosto 2018, ha proferito frasi discriminatorie all’indirizzo della terna arbitrale come testimoniano gli audio della gara registrati dalle tv locali. Al tempo stesso ribadiamo con forza che nel corso degli anni, il nostro gruppo, impegnato in iniziative sociali, ha accolto con spirito fraterno, e continuerà a farlo, decine e decine di calciatori di nazionalità straniera, molti dei quali provenienti dal continente africano. Non sarà certo un calunnioso referto arbitrale – concludono – a farci cambiare idea e modo di agire”.