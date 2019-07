Musica, balli e tuffi al chiaror di luna: appuntamento imperdibile con l’apericena a Santa Lucia Park 2

AGNONE. Un’apiricena a bordo piscina e al chiaror della luna. In giorni di forte calura, l’originale offerta arriva dai gestori di Santa Lucia Park 2, il complesso acquatico immerso nella natura incontaminata a due passi dalla fondovalle Verrino tra le località di Agnone e Castelverrino. L’appuntamento è per sabato sera (27 luglio) a partire dalle 20,30, quando a ritmo di musica e dei classici tormentoni estivi, si potranno degustare specialità nostrane bagnate da ottimo vino e cocktail raffinati. La direzione invita chiunque voglia partecipare all’iniziativa di prenotarsi al seguente numero 339.3211631. Inoltre, gli organizzatori consigliato di portare costume e accappatoio, perché si sa, in questo periodo, un bel tuffo non fa mai male. Insomma, il divertimento è assicurato!