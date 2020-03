Nas: chiusi due bar che non rispettavano le misure per il contrasto del Covid-19 Provvedimento di chiusura per due bar attigui ad altrettanti aree di rifornimento carburanti

CAMPOBASSO – Sempre impegnati sul fronte dell’attuale emergenza sanitaria, i Carabinieri del NAS di Campobasso hanno chiesto alla locale Autorità Amministrativa e Sanitaria un provvedimento di chiusura per due bar, attigui ad altrettanti aree di rifornimento carburanti, per i quali è stata accertata l’impossibilità di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni governative. Il provvedimento non si è fatto attendere e alle due attività commerciali è stata imposta la chiusura. foto di repertorio

