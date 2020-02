Nasconde 150 grammi di cocaina, pusher in manette nel Chietino

CHIETI – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, nel corso di una quotidiana attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 40enne di Bucchianico (CH), incensurato, trovato in possesso di 6 involucri contenenti 150 grammi di cocaina. L’uomo, che attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’A.G., è stato fermato a Sambuceto (CH), poco distante dal bocciodromo dove, alcuni minuti prima, era stato notato salire a bordo di un’auto con fare sospetto ed allontanandosi poi a grande velocità. Il pusher dovrà ora rispondere del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.