Nascondeva cocaina e marijuana in casa, straniero arrestato in Molise

Operazione anti-droga dei Carabinieri. Un uomo arrestato; nascondeva cocaina e marijuana.

Operazione anti-droga dei Carabinieri sul basso versante della costa molisana.

Durante la scorsa notte, a Campomarino, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A conclusione di incisiva attività info-investigativa, i Carabinieri hanno proceduto a effettuare una perquisizione all’interno di un’abitazione ubicata nel piccolo centro molisano.

Durante l’operazione venivano rinvenuti, ben occultati, 70 grammi di cocaina e 260 grammi di marijuana, nonché materiale atto per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’uomo, un trentenne di origine straniera ma residente a Campomarino, veniva accompagnato in caserma dove veniva dichiarato in stato di arresto.

Il materiale complessivamente rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Larino, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Un altro successo operativo, quindi, nelle attività di contrasto messe in campo dagli uomini dell’Arma per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.