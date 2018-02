Nassa sul Sinello scoperta e rimossa dall’Arci Pesca Fisa

A poco meno di quattro giorni dalla conclusione dei ripopolamenti di trote Fario sui principali fiumi della Provincia di Chieti, l’ARCI PESCA FISA – Comitato Provinciale di Chieti, sta effettuando diversi controlli sul territorio con squadre di Agenti Ittici Ambientali.

Questa mattina, sul fiume Sinello, in località Fontanelli, strada interpoderale per Guilmi e Roccaspinalveti è stata rinvenuta una nassa, per intrappolare pesci.

Lo stato e le condizioni della nassa scoperta lasciano pensare ad un posizionamento che risalirebbe ad un periodo precedente il Natale, allo scopo di catturare la specie ittica Anguilla.

La nassa è stata immediatamente portata a riva e successivamente distrutta dagli Agenti.