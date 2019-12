Il Natale della Caritas, vicini ai poveri della porta accanto

CASTELGUIDONE – Riceviamo da don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento, e pubblichiamo:

Fra pochi giorni celebreremo la festa del santo Natale e con gioia inviamo i nostri auguri di pace e serenità.

Agli auguri uniamo tutta la nostra gratitudine per aver sostenuto il cammino della Caritas diocesana di Trivento che è quello di chinarci davanti al volto dei nostri poveri, di tutti coloro che vivono nella sofferenza, che abitano nella porta accanto alla nostra, e che cercano nelle nostre azioni le risposte al loro bisogno di amore.

Nella lettera apostolica “Admirabile signum” sul significato e il valore del presepe, papa Francesco scrive: «I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù “mite e umile di cuore”(Mt. 11,5), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la

rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisone con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato».

Anche in quest’anno che volge al termine, con i suoi giorni segnati dalla crisi profonda della nostra opulenta società, che ha rivelato tutta la fragilità delle basi su cui essa si è rigonfiata come un cembalo inutilmente risonante, abbiamo cercato di “fermarci, sorridere, ascoltare” e abbiamo tentato di costruire le risposte per i poveri nei quali abbiamo riconosciuto il volto di Gesù Cristo nato a Betlemme.

Auguri di ogni bene e continuiamo a camminare insieme nell’anno che verrà per seminare segni concreti di speranza.

Natale 2019

Sac. Alberto Conti

Direttore Caritas Trivento