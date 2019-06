Natura senza barriere, escursioni con i Carabinieri forestali a Vastogirardi

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia aderisce alla quarta edizione di “Natura senza barriere”, manifestazione ideata dall’Ente di Promozione Sociale “FederTrek – Escursionismo e Ambiente”.

L’evento si svolgerà sabato 22 giugno, dalle 09:30 alle 16, presso la Riserva Naturale Orientata e Riserva MaB Unesco Montedimezzo – Vastogirardi (IS): una giornata per condividere le bellezze della Biodiversità senza barriere e pregiudizi. I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Isernia accompagneranno ospiti e visitatori in una escursione che comprenderà il sentiero S1 “Colle San Biagio”, realizzato in occasione dell’Anno Europeo del Disabile (2003), il museo naturalistico del Centro Visitatori ed i recinti faunistici ospitanti la fauna selvatica in difficoltà ed ivi ricoverata in attesa di reintroduzione in natura.