Navette Sevel, i sindacati contro la Regione: «Sospendere il progetto Ultimo Miglio»

ATESSA – Una richiesta di sospensione della sperimentazione del progetto “Ultimo Miglio” è stata chiesta dalla rappresentanza sindacale Fiom Cgil della Sevel all’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, e alla direzione del personale aziendale.

In una nota affissa nelle bacheche sindacali del complesso produttivo della Val di Sangro si legge: «Facendosi interprete delle istanze dei lavoratori pendolari che utilizzano il servizio pubblico per raggiungere ogni giorno proprio posto di lavoro in val di Sangro, la componente della Rsa del sito Sevel chiede che venga sospesa la sperimentazione del progetto Ultimo Miglio e di convocare un urgente incontro con tutte le parti interessate per analizzare e risolvere le tante criticità che si sono manifestate. Le problematiche rilevate, molte di queste preventivamente previste e illustrate da questa organizzazione, a partire dagli orari, stanno creando notevoli disagi agli utenti lavoratori pendolari con il rischio concreto di minare profondamente la finalità del progetto che è quello di aumentare gli utilizzatori del servizio pubblico anche in previsione delle nuove assunzioni».