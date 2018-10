«Nessun cedimento sulla provinciale, solo lavori di preparazione per l’asfalto»

SCHIAVI DI ABRUZZO – «Non c’è stato nessun cedimento, ma solo interventi di preparazione del manto stradale per lavori che verranno fatti successivamente».

È il commento di un imprenditore di Castiglione Messer Marino, incaricato di svolgere dei lavori di messa in sicurezza sulle provinciali tra San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Castiglione e Schiavi, alla notizia del cedimento di parte della carreggiata subito dopo il passaggio di una pala eolica. Si tratta, precisa l’imprenditore, di un lavoro di bonifica del manto stradale per la stesura dell’asfalto. Ne prendiamo atto, certo è che la carreggiata in quel punto, come in altri tratti già ammalorati, subisce un sovraccarico dovuto al passaggio continuo delle pale eoliche, trasporti eccezionali che mettono a dura prova la tenuta della sede stradale. Inoltre appare singolare che gli interventi di preparazione per l’asfalto siano stati fatti alle ore 16 del pomeriggio e, guarda caso, subito dopo il passaggio dell’enorme carico.