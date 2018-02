Neve e ghiaccio, si arrende anche Capracotta: scuole chiuse

CAPRACOTTA – A Capracotta, domani 26 febbraio, scuole chiuse. Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza.

Il sindaco Candido Paglione ha firmato l’ordinanza di chiusura del plesso scolastico a seguito dell’allerta meteo e dell’ondata di freddo artico che sta causando forti gelate, mentre nelle prossime ore sono previste bufere di neve.

Il tutto al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

“La perturbazione prevista sta entrando nel vivo. – spiega il sindaco – L’ondata di freddo artico, che accompagna l’arrivo del Burian, a partire dalle prossime ore, porterà venti di bufera (come al solito) e forti gelate che mettono a rischio l’incolumità pubblica e privata. In queste condizioni, come potete certamente capire, è sconsigliabile tenere aperte le scuole. Ho deciso, per questo, di emettere ordinanza di chiusura del nostro plesso scolastico per la giornata di domani 26 febbraio. Per i giorni a seguire ogni decisione sarà legata, ovviamente, all’andamento delle condizioni meteo”.