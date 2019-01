Nevica nell’Alto Molise-Vastese: strade imbiancate, spazzaneve in azione

Ha ripreso a nevicare sul comprensorio interno del Molise e del Vastese. Strade imbiancate, ma con i mezzi spazzaneve già in azione. Si raccomanda l’uso di pneumatici da neve o catene.

Le previsioni per oggi sono di maltempo fin dalle prime ore della mattinata, con piogge anche forti soprattutto sul medio Tirreno e prime nevicate, fino a bassa quota, tra Appennino tosco-emiliano, Umbria settentrionale e Appennino marchigiano. Qui nevicherà, al mattino, oltre 400-500 metri di quota. Altrove limite delle nevicate piuttosto alto, superiore ai 1000-1100 metri, in particolar modo tra Lazio, Abruzzo e Molise. Rovesci e acquazzoni anche sul basso versante tirrenico, anche qui con quota neve elevata e per lo più compresa tra 1200-1400 metri.