Nevicate in corso in Alto Molise-Vastese, mezzi spazzaneve in azione

FOTO NEWS – Nevicate in corso in Alto Molise-Vastese, mezzi spazzaneve in azione. Nevica sul comprensorio montano del Vastese e del Molise. Una decina di centimetri di neve al momento, con le strade imbiancate. Mezzi spazzaneve in azione dalle prime ore del mattino per garantire la circolazione sulle maggiori arterie. In base alle previsioni continuerà a nevicare per tutta la giornata con apporti al suolo modesti. La foto pubblicata è stata scattata a Schiavi di Abruzzo poco prima delle ore sei di questa mattina.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.