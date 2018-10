Nigeriano con 25 grammi di marijuana, denunciato dalla Polizia

Nei giorni scorsi si è svolta una giornata di controlli straordinari denominata “Stazioni sicure”, presso gli scali principali del territorio nazionale e zone limitrofe.

L’operazione ad alto impatto è stata disposta dal Servizio Centrale della Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S. per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli impianti ferroviari ed a bordo dei treni, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori in concomitanza con il ponte della festività di “Tutti i Santi”, finalizzata, altresì, al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva.

E nell’ambito di quei servizi gli agenti della Polizia Ferroviaria di Campobasso controllavano, a Campobasso appunto, un cittadino nigeriano, che veniva trovato in possesso di grammi 25,30 di marijuana. Lo stupefacente veniva sequestrato, mentre l’uomo veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.