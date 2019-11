Non gli pagano l’affitto: assolda tre energumeni per cacciarli di casa, ma finisce in manette

Nella tarda mattinata un 58enne residente a Chieti, locatore di un appartamento sito in Francavilla, dopo aver assoldato a Pescara, tre sfaccendati extracomunitari, si recavano presso l’abitazione in affitto ad una coppia, perché gli occupanti non avevano pagato il canone. Sotto la minaccia di un coltello, gli uomini aggredivano e percuotevano i due costringendoli a liberare l’abitazione. I Carabinieri di Francavilla ed il Radiomobile intervenuti sul posto, con l’aiuto di un Assistente Capo Coordinatore della Questura di Pescara, bloccavano e traevano in arresto il proprietario della casa ed uno del terzetto, 36enne nullafacente nigeriano senza fissa dimora. Il 58enne è stato posto ai domiciliari ed il 36enne trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.