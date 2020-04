Non si ferma all’alt e ferisce carabiniere, dovrà rispondere di lesioni e oltraggio

AGNONE. Slitta, con molte probabilità, al mese di maggio l’interrogatorio del centauro arrestato il 9 aprile scorso ad Agnone per non essersi fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri. E’ quanto stabilito dal Gip del tribunale di Isernia, Antonio Sicuranza dopo una video conferenza tenuta con il legale del giovane chiamato a rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In quella circostanza il motociclista ferì ad un piede un carabiniere, dandosi alla fuga. Riacciuffato fu tenuto in caserma per una notte e poi rimesso in libertà. Causa l’epidemia di coronavirus, il nuovo interrogatorio di garanzia si terrà dopo il 3 maggio.