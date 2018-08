Non si ferma lo sciame sismico in Molise, altre scosse nella notte

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Altre due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23:17. La seconda, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi.

Quest’ultima scossa è stata registrata alle 00:48.

La sequenza sismica in corso in Molise dal 14 agosto potrebbe essere dovuta all’attivazione di più faglie: è questa una delle ipotesi alla quale stanno lavorando gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), suggerita dalla distruzione degli oltre 110 terremoti registrati nella zona a partire dal 14 agosto. “Al momento si tratta di un’ipotesi di lavoro, per verificare la quale servono ulteriori dati”, ha precisato all’ANSA il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni.(ANSA).