Novanta candeline per la maestra Teresa Piccione in Marinelli

Festa tripla per la signora Teresa Piccione in Marinelli che alla vigilia della ricorrenza della mamma e del patrono di Agnone, San Cristanziano, spegne le 90 candeline. E’ vero, l’età di una signora non si dovrebbe mai dire, ma questa volta ci permettiamo di fare una eccezione soprattutto visti come sono ben portati dalla signora Teresa. Per l’imperdibile occasione, intorno una tavola imbandita, si sono riuniti i tre figli Giuseppe, Franco Giorgio e Mauro, le nuore e tutti i nipoti sparsi per lo stivale. Alla signora Teresa, maestra elementare dai sani valori, educatrice di intere generazioni, gli auguri più sentiti da parte della testata de l’Eco Alto Molise – Vastese online.