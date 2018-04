Nozze d’oro per Dina Gambatese e Tonino Mastronardi

Una traversata lunga mezzo secolo sempre fianco a fianco superando tempeste e difficoltà. Hanno festeggiato ieri, 25 aprile, cinquant’anni di matrimonio Dina Gambatese e Antonio Mastronardi che, nella chiesa di Sant’Emidio, ad Agnone, avvolti dall’affetto delle figlie, Filomena e Maria Teresa, amici e parenti, hanno rinnovato la promessa d’amore fatta nel lontano 1968. Storia d’amore intramontabile quella di Tonino, ex dipendente comunale e Dina, casalinga, che serve da monito alle giovani coppie in procinto di annunciare il fatidico sì sull’altare. Una promessa che comporta rispetto reciproco, senso del dovere, attaccamento alla famiglia e un mare di amore, quello che in 50 anni Tonino e Dina hanno saputo scambiarsi quotidianamente. A Tonino e Dina, alle loro figlie, gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco de l’Alto Molise online.